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Роскомнадзор сообщил о глобальном сбое в работе WhatsApp

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Фото: dpa/picture-alliance/Silas Stein
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Сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) носит глобальный характер. Об этом 28 февраля сообщили в Роскомнадзоре.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе сервиса WhatsApp», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что сообщения о сбоях мессенджера поступают со всего мира, в том числе из США, Италии и Германии.

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В декабре минувшего года Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в сети интернет. Мировой суд в Москве 12 февраля оштрафовал WhatsApp на 500 тыс. рублей за несоблюдение правил деятельности в России.

Таганский районный суд Москвы 27 февраля оштрафовал WhatsApp на 17 млн рублей за нарушение закона о персональных данных.

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