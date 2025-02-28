Роскомнадзор сообщил о глобальном сбое в работе WhatsApp

Сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) носит глобальный характер. Об этом 28 февраля сообщили в Роскомнадзоре.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе сервиса WhatsApp», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что сообщения о сбоях мессенджера поступают со всего мира, в том числе из США, Италии и Германии.

В декабре минувшего года Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в сети интернет. Мировой суд в Москве 12 февраля оштрафовал WhatsApp на 500 тыс. рублей за несоблюдение правил деятельности в России.

Таганский районный суд Москвы 27 февраля оштрафовал WhatsApp на 17 млн рублей за нарушение закона о персональных данных.