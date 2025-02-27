Суд Москвы оштрафовал WhatsApp на 17 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) на 17 млн рублей за нарушение закона о персональных данных. Об этом 27 февраля сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что мессенджер признали виновным по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы <…> назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 млн рублей», — указано в сообщении.
12 февраля мировой суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 500 тыс. рублей за несоблюдение правил деятельности в России. Уточняется, что предусмотрены санкции за повторное неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет (в этот список входят в том числе социальные сети и мессенджеры) обязанности уведомить власти о начале своей деятельности.