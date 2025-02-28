Россия ожидает всех лидеров стран ОДКБ на праздновании 80-летия Победы в Москве
В Москве рассчитывают, что все лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 28 февраля сообщил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
«Ожидаем, что по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина все лидеры стран ОДКБ <...> примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая», — заявил он в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».
Агасандян добавил, что ожидается также участие в праздновании национальных военных контингентов.
Накануне сообщалось, что РФ рассчитывает на участие в праздновании 80-й годовщины победы в ВОВ президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.
В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.