Россия ожидает президента Монголии на праздновании 80-летия Победы в Москве

В Москве рассчитывают, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в праздновании 80-годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Улан-Баторе Алексей Евсиков.

«Рассчитываем увидеть главу монгольского государства 9 мая 2025 года на Красной площади в Москве среди почетных гостей. Также надеемся на продолжение славной традиции по направлению «коробки» монгольских военных для участия в праздничном параде», — сказал дипломат.

Он напомнил, что Монголия внесла заметный вклад в разгром германского фашизма. В частности, монгольские граждане формировали составы помощи красноармейцам. Среди них были и те, кто добровольно вступал в ряды Красной армии для борьбы с захватчиками.

10 февраля посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение на 80-летие Победы.