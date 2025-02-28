Снайперская пара 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск в ночное время сбила два гексакоптера «Баба Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Минобороны РФ 28 февраля опубликовало кадры уничтожения целей противника российскими военнослужащими.

В ведомстве добавили, что еще один октокоптер противника R-18 был уничтожен расчетом отдельного зенитно-ракетного дивизиона группировки войск «Юг» на донецком направлении спецоперации.

В Минобороны России 27 февраля сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили ударом ракетного комплекса «Искандер» замаскированный пункт запуска дронов-камикадзе дальнего действия украинской армии в Сумской области. При этом удар был нанесен севернее населенного пункта Шостка.