ВС РФ уничтожили «Искандером» пункт запуска дронов ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили ударом ракетного комплекса «Искандер» замаскированный пункт запуска дронов-камикадзе дальнего действия украинской армии в Сумской области. Кадры боевой работы опубликовало 27 февраля Минобороны РФ.
Уточняется, что удар был нанесен севернее населенного пункта Шостка. В результате российская армия ликвидировала несколько единиц автомобильной техники противника с оборудованием, порядка 14 единиц беспилотников-камикадзе дальнего действия самолетного типа «Кобра». Также были уничтожены свыше 20 специалистов из расчетов беспилотников.
В этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигмабойцы сообщил, что бойцы ВС РФ уничтожили четыре станции Starlink и 18 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины. Помимо этого расчеты противовоздушной обороны сбили управляемую авиабомбу Hammer и 11 беспилотников самолетного типа противника.