Бойцы ВС РФ уничтожили четыре станции Starlink и 18 пунктов управления БПЛА ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили четыре станции Starlink и 18 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 февраля сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«За сутки уничтожены две роботизированные платформы, 18 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink», — сказал он ТАСС.
Бигма добавил, что российским военнослужащим удалось поразить полевой склад артиллерийских боеприпасов и восемь минометных расчетов. Помимо этого, по его словам, расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Запад» уничтожили управляемую авиабомбу Hammer и 11 беспилотников самолетного типа ВСУ.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили о том, что экипаж танка Т-80БВ 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» прямым попаданием уничтожил замаскированный склад ВСУ с боеприпасами производства НАТО на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).