Европа должна принимать полноценное участие в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 27 февраля сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью телеканалу Fox News.

«Я считаю, что европейские страны, в том числе Великобритания, должны принимать в этом [урегулировании] полноценное участие», — заявил глава британского правительства.

Кроме того, Стармер добавил, что для точного урегулирования конфликта на Украине необходимо заключить «прочную сделку».

В МИД РФ 25 февраля сообщили, что европейцы лишились права участвовать в переговорах по Украине. Они всё больше оказываются в изоляции. До этого, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин отметил, что участие Европы в переговорном процессе по украинскому вопросу является востребованным. Он уточнил, что Россия никогда не отказывалась от участия Европы в переговорах. По его словам, европейские государства самостоятельно прервали свои контакты с РФ.