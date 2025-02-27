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Стармер назвал историческим будущее мирное соглашение по Украине

Стармер назвал будущее мирное соглашение по Украине историческим
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Фото: TASS/Carl Court
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 27 февраля в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что будущее соглашение по урегулированию украинского конфликта может стать историческим, и поблагодарил президента США за возможность заключения мира.

«Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным», — сообщил глава британского правительства в ходе переговоров.

Также Стармер уточнил, что будущее соглашение не должно никем и никогда нарушаться.

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Тогда же Трамп в ходе встречи со Стармером сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются успешно. По словам американского лидера, сделка с Россией будет иметь место.

24 февраля президент США сообщил о продвижении в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».

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