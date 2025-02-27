Стармер назвал историческим будущее мирное соглашение по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 27 февраля в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что будущее соглашение по урегулированию украинского конфликта может стать историческим, и поблагодарил президента США за возможность заключения мира.

«Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным», — сообщил глава британского правительства в ходе переговоров.

Также Стармер уточнил, что будущее соглашение не должно никем и никогда нарушаться.

Тогда же Трамп в ходе встречи со Стармером сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются успешно. По словам американского лидера, сделка с Россией будет иметь место.

24 февраля президент США сообщил о продвижении в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».