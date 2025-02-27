Трамп заявил об успешном ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются успешно. Об этом 27 февраля заявил президент США Дональд Трамп на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером.
«Мирное соглашение между Россией и Украиной продвинулось вперед, Соединенные Штаты провели плодотворные переговоры с обеими странами», — цитирует слова американского лидера агентство Reuters.
Также Трамп подчеркнул, что перед отправкой на территорию Украины миротворцев необходимо заключить сделку, которой на данной момент нет.
По словам американского лидера, сделка с Россией будет иметь место. При этом он назвал это сложной частью, а обеспечение безопасности на Украине — легкой.
Американский президент 24 февраля сообщил о продвижении в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».
Путин, в свою очередь, заявил 27 февраля, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, действия войск РФ способствовали созданию условий для начала диалога.