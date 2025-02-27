Путин заявил, что РФ не отказывалась от мирного решения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил 27 февраля на расширенном заседании коллегии ФСБ, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, действия российских войск способствовали созданию условий для начала диалога.

«<…> Диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе и разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказываемся, мирным путем», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул важность международного сотрудничества не только для разрешения украинского конфликта, но и для других глобальных проблем.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сохранение политической воли между Россией и США станет залогом для разрешения конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп сообщил 24 февраля о продвижении в переговорном процессе между странами по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».

Первый этап переговоров между делегациями России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде.