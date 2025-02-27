Песков назвал сохранение политической воли США и РФ залогом разрешения конфликта
Сохранение политической воли между Россией и США станет залогом для разрешения конфликта на Украине. Об этом 27 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Никто не ожидает, что решения будут легкие и быстрые, слишком сложные и запущенные проблемы у нас на повестке. Но при сохранении такой политической воли двух стран, при готовности слышать и слушать друг друга думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс», — сказал он на брифинге.
Кроме того, Песков добавил, что американский президент Дональд Трамп «готов слушать других», что отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей.
Ранее, 24 февраля, Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Россией и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».