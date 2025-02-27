В Нижнем Новгороде два человека погибли в ДТП с влетевшим в остановку автомобилем
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- В Нижнем Новгороде два человека погибли в ДТП с влетевшим в остановку автомобилем
В Нижнем Новгороде автомобиль перевернулся и врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего два человека погибли. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба главного управления (ГУ) МВД России по региону.
Отмечается, что ДТП произошло вечером, около 20:00 по мск, в районе улицы Землячки. Водитель допустил опрокидывание автомобиля, из-за чего врезался в остановку общественного транспорта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что в результате произошедшего погибли два человека, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
В этот же день в Благовещенске (Амурская область) в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погиб человек. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, из-за чего машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.