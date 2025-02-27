Додон заявил о невозможности Молдавии юридически закрыть Русский дом в Кишиневе

Власти Молдавии, заявившие о планах по закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК, Русский дом) в Кишиневе, юридически не смогут этого сделать. Об этом 27 февраля сообщил бывший глава государства Игорь Додон.

Как он уточнил, юридически закрыть Русский дом практически невозможно.

«Я думаю, они даже юридически не начали в этом разбираться. Им сказали сделать заявление, они его и сделали. И сейчас думают, как это исполнить», — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, нынешние власти Молдавии в принципе некомпетентно подходят к международным документам.

Додон заявил, что, когда он услышал об отмене стратегического соглашения о партнерстве 2001 года, в котором были четко прописаны гарантии по приднестровскому урегулированию, а также то, что в этом соглашении было указано, что Россия является гарантом территориальной целостности Молдавии и гарантом формата «5+2», он совершенно не понял, что происходит, и назвал это «сумасшедшим домом».

13 февраля МИД Молдавии сообщил, что в одностороннем порядке расторг соглашение с РФ о создании и функционировании культурных центров. Уточнялось, что это решение связано с тем, что РФ якобы нарушает суверенитет Молдавии. В тот день в МИД республики вызвали посла России в Молдавии Олега Озерова из-за сообщений местной полиции о падении двух беспилотников, которые в республике назвали якобы российскими.

Дипмиссия РФ в Молдавии заявила, что закрытие РЦНК — циничный шаг властей, который демонстрирует безразличие элит к интересам и потребностям граждан республики.