На Земле началась магнитная буря класса G2

На Земле началась магнитная буря. Об этом 27 февраля сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2», — сообщили ТАСС в учреждении.

Данная степень соответствует «умеренному» уровню по шкале мониторинга, состоящей из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН ранее сообщали, что до 2 марта Земля будет находиться под воздействием корональной дыры на Солнце. Отмечалось ,что данное явление может спровоцировать магнитные бури.