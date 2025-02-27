Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта

До 2 марта Земля будет находиться под воздействием корональной дыры на Солнце, что может вызвать магнитные бури. Об этом 27 февраля сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

По словам ученых, на Солнце наблюдаются две крупные корональные дыры, которые поочередно оказываются напротив Земли раз в месяц, вызывая усиление солнечного ветра. В настоящее время планета находится под влиянием меньшей из них.

«Сейчас Землю догнал поток быстрого солнечного ветра из второй дыры, которая меньше по площади, чем первая: соответственно, последствия также ожидаются умеренными. На ближайшие двое суток вероятность магнитных бурь находится в диапазоне 20–40%, то есть меньше половины», — сказано в заявлении лаборатории.

Две вспышки зафиксировали на Солнце 14 февраля. Их отнесли к предпоследнему классу мощности — M1.2.