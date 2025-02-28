Россияне назвали важные критерии выбора жилья

Главными критериями выбора жилья у россиян стали стоимость (49%) и развитая инфраструктура (40%) — близость магазинов, школ, детских садов и медучреждений. Также значительную роль играют транспортная доступность (36%), близость к месту работы или учебы (28%) и социальная среда и соседство (28%). Об этом говорится в результатах девелопера ПИК, с которыми ознакомились «Известия» 28 февраля.

При этом выбор района для покупки квартиры чаще всего принимается совместно с партнером — так ответили 58% опрошенных. Вместе с тем 14% россиян предпочли бы доверить окончательное решение своей второй половине. В то же время 41% респондентов сообщил, что готов отказаться от своих предпочтений в выборе жилья ради партнера.

Кроме того, такой процесс редко сопровождается серьезными разногласиями. Почти половина россиян (49%) приняли решение о месте проживания легко и без споров. Еще 32% отметили, что обсуждали этот вопрос с партнером без конфликтов, а 19% признались, что сталкивались с разногласиями.

Эксперты также выяснили, что женщины чаще готовы купить хорошее жилье даже в отдаленном районе (43%), тогда как мужчины отдают предпочтение менее качественной квартире, но в престижном районе (47%).

К тому же оказалось, что относительно ремонта российские семьи чаще принимают решения совместно (38%). Но 34% мужчин убеждены, что принимают их единолично, тогда как среди женщин такой вариант выбрали 30%. Говоря об интерьере, 39% респондентов признались, что сталкивались с конфликтами, но смогли найти компромисс, а 19% сообщили о серьезных разногласиях в паре по этому вопросу.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян так или иначе связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. При этом 12% планируют начать копить и откладывать деньги на покупку жилья. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.