Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Общество
Вильфанд спрогнозировал интенсивные осадки в трех округах России в марте
Мир
В Словакии указали на важность сотрудничества с Россией
Стиль
Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты
Мир
Бессент заявил о согласовании соглашения по ископаемым между Украиной и США
Общество
Машков и фестиваль «Гений места» стали лауреатами «Знания.Премии»
Общество
Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево
Общество
Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве 28 февраля
Мир
В КНДР подтвердили проведение учений с пуском крылатых ракет в Желтом море
Общество
В Москве состоялась церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия»
Мир
Трамп заявил о планах прекратить лидерство США в финансировании НАТО
Мир
NBC News узнал о подозрениях полиции в причине смерти актера Хэкмена и его жены
Здоровье
Офтальмолог рассказала о противопоказаниях и угрозах при ношении линз
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Нижнем Новгороде
Наука и техника
Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале

Россияне назвали важные критерии выбора жилья

Исследование: 41% россиян откажется от предпочтений в выборе жилья ради партнера
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Главными критериями выбора жилья у россиян стали стоимость (49%) и развитая инфраструктура (40%) — близость магазинов, школ, детских садов и медучреждений. Также значительную роль играют транспортная доступность (36%), близость к месту работы или учебы (28%) и социальная среда и соседство (28%). Об этом говорится в результатах девелопера ПИК, с которыми ознакомились «Известия» 28 февраля.

При этом выбор района для покупки квартиры чаще всего принимается совместно с партнером — так ответили 58% опрошенных. Вместе с тем 14% россиян предпочли бы доверить окончательное решение своей второй половине. В то же время 41% респондентов сообщил, что готов отказаться от своих предпочтений в выборе жилья ради партнера.

Заветный плод: россияне начали активнее скупать элитное жилье на юге страны
Вырос спрос от жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока

Кроме того, такой процесс редко сопровождается серьезными разногласиями. Почти половина россиян (49%) приняли решение о месте проживания легко и без споров. Еще 32% отметили, что обсуждали этот вопрос с партнером без конфликтов, а 19% признались, что сталкивались с разногласиями.

Эксперты также выяснили, что женщины чаще готовы купить хорошее жилье даже в отдаленном районе (43%), тогда как мужчины отдают предпочтение менее качественной квартире, но в престижном районе (47%).

К тому же оказалось, что относительно ремонта российские семьи чаще принимают решения совместно (38%). Но 34% мужчин убеждены, что принимают их единолично, тогда как среди женщин такой вариант выбрали 30%. Говоря об интерьере, 39% респондентов признались, что сталкивались с конфликтами, но смогли найти компромисс, а 19% сообщили о серьезных разногласиях в паре по этому вопросу.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян так или иначе связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. При этом 12% планируют начать копить и откладывать деньги на покупку жилья. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025