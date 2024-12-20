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WP узнала об отказе ЕС вводить отряды миротворцев на Украину под флагом НАТО

WP узнала об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину «под флагом НАТО»
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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-im
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В Евросоюзе (ЕС) отказались вводить миротворческие отряды на Украину в случае прекращения огня под флагом НАТО. Об этом 19 декабря сообщила американская газета The Washington Post.

«Такие силы не будут объединены под флагом НАТО, поскольку это потребует консенсуса среди членов альянса», — говорится в публикации.

Уточняется, что если миротворцы будут размещены на территории Украины под флагом альянса, то это вызовет негодование со стороны Москвы, так как в России заявили о конфликте с НАТО в случае появления их войск на Украине.

При этом газета указала, что переговоры по вводу миротворческих отрядов всё еще находятся на ранней стадии.

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Ранее, 18 декабря, сообщалось о том, что лидеры европейских стран обсуждают вопрос об отправке 100 тыс. военных на Украину в случае прекращения огня и подписания мирного соглашения. На следующий день, 19 декабря, Зеленский отметил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил инициативу Парижа о размещении иностранных войск на территории Украины.

17 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать планы по размещению европейского военного контингента на Украине ради передачи Европе расходов от конфликта. По его оценке, в Евросоюзе могут согласиться даже в ущерб собственным интересам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне повторно указал на преждевременность обсуждений отправки миротворцев на Украину, поскольку Киев продолжает отказываться от переговоров. В свою очередь, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС не обсуждают подобных шагов.

До этого, 12 декабря, агентство Reuters сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию. Газета The Wall Street Journal тогда же писала, что Трамп предложил разместить там европейских военных для контроля режима прекращения огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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