Украинский президент Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил инициативу Парижа о размещении иностранных войск на территории Украины.

«Продолжили проработку инициативы президента Макрона по присутствию на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру», — говорится в сообщении Зеленского, опубликованном 19 декабря в Telegram-канале.

Он уточнил, что встреча с Макроном прошла продуктивно. Президенты также обсудили вопросы усиления систем противовоздушной обороны (ПВО). Президент Франции во время встречи проинформировал Зеленского о том, что коммуницирует с партнерами для разрешения украинского конфликта.

Ранее, 18 декабря, сообщалось о том, что лидеры европейских стран обсуждают вопрос об отправке 100 тыс. военных на Украину в случае прекращения огня и подписания мирного соглашения.

За день до этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать планы по размещению европейского военного контингента на Украине ради передачи Европе расходов от конфликта. По его оценке, в Евросоюзе могут согласиться даже в ущерб собственным интересам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне повторно указал на преждевременность обсуждений отправки миротворцев на Украину, поскольку Киев продолжает отказываться от переговоров. В свою очередь, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС не обсуждают подобных шагов.

12 декабря агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что в ЕС рассматривают возможность создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию. Газета The Wall Street Journal тогда же писала, что Трамп предложил разместить там европейских военных для контроля режима прекращения огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.