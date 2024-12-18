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СМИ узнали о намерении Европы отправить 100 тыс. военных на Украину

Reuters: в Европе обсуждают отправку на Украину контингента в 100 тыс. военных
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Лидеры европейских стран обсуждают вопрос об отправке 100 тыс. военных на Украину в случае прекращения огня и подписания мирного соглашения. Об этом в среду, 18 декабря, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, могут сформировать основную часть сил», — заявил изданию европейский чиновник.

В материале отмечается, что оценки необходимой численности войск для миссии варьируются от 40 тыс. до 100 тыс. человек, причем большая цифра включает ротацию и подготовку.

Агентство уточняет, что в Европе нет единого мнения относительно характера миссии: Италия выступает за миротворческую операцию, в то время как Франция и Украина настаивают на силах сдерживания России.

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Накануне вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать планы по размещению европейского военного контингента на Украине ради передачи Европе расходов от конфликта. По его оценке, в Евросоюзе могут согласиться даже в ущерб собственным интересам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне повторно указал на преждевременность обсуждений отправки миротворцев на Украину, поскольку Киев продолжает отказываться от переговоров. В свою очередь, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС не обсуждают подобных шагов.

12 декабря агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что в ЕС рассматривают возможность создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию. Газета The Wall Street Journal тогда же писала, что Трамп предложил разместить там европейских военных для контроля режима прекращения огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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