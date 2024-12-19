Более 9 км береговой линии за сутки очистили от мазута в Краснодарском крае

За прошедшие сутки в Краснодарском крае от мазута, разлившегося из-за крушения двух танкеров в Черном море, очищено более 9 км береговой линии. Об этом 19 декабря сообщили в МЧС России.

«За сегодняшний день в Краснодарском крае очищены более 9 км береговой линии. С начала работ очищено 19,6 тыс. км береговой линии; собрано более 1,7 т загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Над уборкой мазута работает 6 тыс. спасателей и волонтеров, а также 255 единиц техники. Спасены 176 птиц.

В МЧС России добавили, что на следующий день планируется обследовать акваторию, провести водолазные работы и продолжить мониторинг и очистку береговой линии.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в рамках «Итогов года» назвал загрязнение Черного моря и его берегов мазутом экологической бедой и рассказал, что ему докладывают о развитии ситуации. Президент отметил, что из двух танкеров вытекло около 40% топлива, которое они везли. Глава государства указал, что сейчас нужно оградить загрязненный участок, чтобы пятно не расползалось, убрать выброшенный на берег мазут и подготовиться к потеплению воды в мае, когда топливо начнет подниматься с поверхности.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе из-за непогоды. В результате произошел разлив нефтепродуктов.

С первого судна эвакуировали 13 человек: один из них погиб, 11 пострадали. С танкера «Волгонефть-239» в понедельник эвакуировали всех 14 членов экипажа. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав из-за гибели моряка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после разлива нефтепродуктов в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности. Позже, 17 декабря, он уточнил, что после ЧП с двумя танкерами мазут вынесло на берег на десятки километров, в двух муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Специалисты определили алгоритм работ по очистке.