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Путин назвал экологической бедой разлив мазута в Черном море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Разлив мазута в Черном море и на его берегах после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — это экологическая беда. Об этом президент России Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе «Итогов года».

«Это, конечно, беда экологическая. Это совершенно очевидно. Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила — не ушли вовремя в укрытия», — сказал Путин, отвечая на видеообращение жительницы Краснодарского края.

Он добавил, что два танкера, которые потерпели крушение, к тому же встали на якорь там, где этого не стоило делать. При этом те суда, которые отправились в укрытия, избежали опасностей шторма.

Путин обратил внимание, что очищать побережье пока трудно из-за непогоды, но примерно к 21 декабря она должна утихнуть и тогда необходимо будет наладить работу. Президент сообщил, что из танкеров вытекло около 40% топлива и над его уборкой работает ряд ведомств, например МЧС России и Минтранс. Глава государства указал, что работа по ликвидации должна координироваться, и он попросил создать рабочую группу.

Путин заявил, что сейчас, во-первых, необходимо оградить участок, чтобы пятно мазута не расползалось, а во-вторых — убрать топливо, которое распространяется по берегу. В случае потребности есть возможность развернуть дополнительную группировку МЧС в зоне бедствия.

Кроме того, примерно в мае, когда прогреется вода, мазут начнет подниматься на поверхность и нужно подготовиться к тому, чтобы его собирать, например поднять танкеры и подготовить проект по уборке топлива. Путин рассчитывает, что время для этой работы не будет упущено.

Пятна выводите: как ликвидируют разлив нефти в Черном и Азовском морях
Уборкой занимаются сотрудники МЧС и волонтеры

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе из-за непогоды. В результате произошел разлив нефтепродуктов.

С первого судна эвакуировали 13 человек: один из них погиб, 11 пострадали. С танкера «Волгонефть-239» в понедельник эвакуировали всех 14 членов экипажа. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав из-за гибели моряка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после разлива нефтепродуктов в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности. Позже, 17 декабря, он уточнил, что после ЧП с двумя танкерами мазут вынесло на берег на десятки километров, в двух муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Специалисты определили алгоритм работ по очистке.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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