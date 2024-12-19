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Следствие посчитало экс-замминистра обороны Булгакова создателем преступной группы

«РИА Новости»: следствие считает экс-замминистра обороны Булгакова создателем ОПГ
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Фото: ТАСС/Юлия Морозова
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Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который обвиняется в мошенничестве, создал и возглавлял организованную преступную группу (ОПГ). Об этом 19 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебный документ.

«С целью хищения чужого имущества [Булгаков] создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек ранее знакомых граждан, <…> а также неустановленных лиц», — отметили в материале дела.

По данным следствия, за время работы Булгакова была создана система поставок некачественного питания в войска по завышенной стоимости, в рамках которых сам генерал мог незаконно получать денежные средства.

Уточняется, что в ноябре суд отказался отпустить экс-замминистра обороны из СИЗО. Сам Булгаков в ходе заседания заявлял, что считает обвинение в отношении него «страшной ошибкой».

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Ранее, 18 декабря, Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Булгакову, а также фигурантам дела Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере, до 25 марта 2025 года.

О задержании Дмитрия Булгакова стало известно 26 июля. Как уточнили в СК России, генерал является фигурантом уголовного дела о коррупции и помещен в СИЗО «Бутырка». Согласно декларации о доходах Булгакова, он в 2018 году заработал 15,2 млн рублей. Также его собирались проверить на причастность к действиям, связанным с хищением 400 млн рублей при исполнении госконтрактов «Военторга».

24 сентября генералу продлили арест до 25 декабря. На тот же срок было продлено содержание под стражей его сообщников — Яковлева и Селезнева. По версии следствия, фигуранты причастны к поставкам некачественных сухпайков по завышенной цене в российские войска.

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