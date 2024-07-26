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Арестован бывший замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков

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Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко
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Бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков задержан и находится в СИЗО «Бутырка». Об этом говорится в сообщении ФСБ 26 июля.

Как уточнила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, в отношении фигуранта расследуется уголовное дело о коррупции. В его рамках Булгаков арестован.

Она напомнила, что Булгаков в 2008–2022 годах занимал должность заместителя министра обороны Российской Федерации

«С фигурантом проводятся необходимые следственные действия», — заключила Петренко.

Другие подробности ареста экс-замминистра обороны в СК не сообщили.

Взятки негладки: за что арестовали замминистра обороны Тимура Иванова
Чиновник арестован на два месяца вместе с несколькими сообщниками

Ранее, 21 июля, следствие подтвердило причастность бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова к получению взятки, предоставив данные из налоговой и прочие документы.

Днем ранее Иванов, которому 20 июня Басманный суд Москвы продлил арест до 23 сентября, просил суд смягчить меру пресечения, освободив его из-под стражи.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали. Защита экс-замминистра обороны подала жалобу на решение суда. Иванову вменяется покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. После предъявления ему обвинений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») высокопоставленный военный был отстранен от должности.

В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра Сергея Бородина, 24 апреля он дал показания на бывшего замминистра. Также был арестован третий фигурант дела Александр Фомин.

2 июля сообщалось, что Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Его защита подтвердила эту сумму. 18 июля источник в правоохранительных органах рассказал, что фигурант отказался от сделки со следствием и не заключил досудебное соглашение.

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