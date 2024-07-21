В суде подтвердили причастность экс-замминистра обороны Иванова к получению взятки

Следствие подтвердило причастность бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова к получению взятки, предоставив данные из налоговой и прочие документы. Об этом 21 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

В тексте говорится, что причастность экс-замминистра обороны подтверждается совокупностью доказательств, в том числе «государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов».

Накануне сообщалось, что Иванов, которому 20 июня Басманный суд Москвы продлил арест до 23 сентября, просил суд смягчить ему меру пресечения, освободив его из-под стражи.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали. Защита экс-замминистра обороны подала жалобу на решение суда. Иванову вменяется покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. После предъявления ему обвинений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») высокопоставленный военный был отстранен от должности.

В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра Сергея Бородина, 24 апреля он дал показания на бывшего чиновника. Также был арестован третий фигурант дела Александр Фомин. По версии следствия, он имеет значительные связи с руководством предприятий Минобороны и помогал Иванову получить взятку. Кроме того, принадлежащие экс-замминистра счета, активы и недвижимость были арестованы. Суд наложил арест на два автомобиля и мотоцикл чиновника, в том числе Chevrolet Suburban.

2 июля сообщалось, что Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Его защита подтвердила эту сумму. 18 июля источник в правоохранительных органах рассказал, что бывший чиновник отказался от сделки со следствием и не заключил досудебное соглашение.