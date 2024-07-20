Экс-замминистра обороны Иванов просил выпустить его из СИЗО

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов просил суд смягчить ему меру пресечения, освободив его из-под стражи. На это 20 июля обратило внимание ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Ранее, 20 июня, Басманный суд Москвы продлил Иванову арест до 23 сентября. Экс-замминистра обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

В постановлении Басманного суда указано, что обвиняемый и его защитники на заседаниях возражали против продления ареста и в качестве довода отмечали, что Иванов «исключительно положительно характеризуется, имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий». Кроме того, по словам адвокатов в суде, бывший замминистра не планирует препятствовать производству дела, а также у него есть малолетние дети.

В том же документе говорится, что при рассмотрении продления ареста суд принял всё это во внимание, но посчитал, что этих оснований недостаточно для смягчения меры пресечения. По мнению Басманного суда, Иванов вне СИЗО сможет скрыться от следствия и помешать расследованию дела.

Ранее 20 июля сообщалось, что сообщник бывшего чиновника Минобороны Сергей Бородин тоже направил в суд просьбу о своем освобождении из СИЗО. В качестве причины Бородин ссылается на свои проблемы со здоровьем.

О задержании Иванова сообщалось 23 апреля. На следующий день его арестовали. Защита экс-замминистра обороны подала жалобу на решение суда. Иванову вменяется покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. После предъявления ему обвинений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») высокопоставленный военный был отстранен от должности.

В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра Сергея Бородина, 24 апреля он дал показания на бывшего чиновника. Также был арестован третий фигурант дела Александр Фомин. По версии следствия, он имеет значительные связи с руководством предприятий Минобороны и помогал Иванову получить взятку. Кроме того, принадлежащие экс-замминистра счета, активы и недвижимость были арестованы. Суд наложил арест на два автомобиля и мотоцикл чиновника, в том числе Chevrolet Suburban.

2 июля сообщалось, что Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Его защита подтвердила эту сумму. 18 июля источник в правоохранительных органах рассказал, что бывший чиновник отказался от сделки со следствием и не заключил досудебное соглашение.