Погонный мэтр: за что задержали экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова

Арест экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова может быть связан с поставкой в воинские части некачественных продуктов питания по завышенным ценам, выяснили «Известия». Высокопоставленный офицер мог лоббировать интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», руководство которого уже под следствием . Булгаков проходит по делу о коррупции, его поместили в СИЗО и грозить ему может от 10 до 15 лет лишения свободы, полагают юристы. О том, какие подробности дела известны на данный момент и связано ли оно со СВО, — в материале «Известий».

Пайковое лобби

Генерала армии Дмитрия Булгакова арестовали в рамках уголовного дела о коррупции, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Сейчас фигурант находится в ФКУ СИЗО-2 «Бутырка», добавили в ФСБ.

«С фигурантом проводятся необходимые следственные действия», — сказала Светлана Петренко. Другие подробности ареста экс-замминистра обороны в СКР не сообщили.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По данным источника «Известий», Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. Против руководства этого предприятия в апреле 2024 года было заведено дело по статье о присвоении имущества. Фигуранты дела обвиняются в ненадлежащей организации услуг по обеспечению питания для нужд Министерства обороны. Комбинат занимается производством сухих пайков и консервов.

Как рассказал собеседник редакции, Булгакову приписывают создание системы поставок в войска некачественного питания по завышенной стоимости, в том числе в условиях специальной военной операции.

В окружении Булгакова уже были скандалы, связанные с коррупцией. 27 сентября 2017 года по подозрению во взяточничестве и мошенничестве был арестован начальник продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной . По данным прокуратуры, общая сумма ущерба от действий его и других фигурантов дела превышала 1 млрд рублей. По версии следствия, он закупал товары для Минобороны по завышенным ценам.

В 2019 году Дмитрий Булгаков задекларировал более 15 млн рублей дохода , а его супруга за год заработала 226 тыс. рублей. Среди имущества семьи оказались: квартира в 109,5 кв. м, три земельных участка площадью 163 кв. м, 321 кв. м и 2270 кв. м, жилой дом в 621,8 кв. м и автомобиль марки Lexus RX350.

Дом бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова в деревне Бусланово Московской области Фото: РИА Новости

По данным источника «Известий», Булгакову вменяют статью о растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ).

Обеспечение солдат

Дмитрий Булгаков родился 20 октября 1954 года в селе Верхнее Гурово Курской области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла в 1976 году, Военную академию тыла и транспорта — в 1984 году.

В 1996 году он завершил обучение в Военной академии Генерального штаба ВС РФ и вскоре был назначен на должность начальника штаба тыла — первого заместителя начальника тыла Московского военного округа.

С 1997 года — начальник штаба тыла — первый заместитель начальника тыла Вооруженных сил РФ. В 2008–2010 годах — начальник тыла Вооруженных сил РФ. В 2010 году Дмитрий Булгаков был назначен заместителем министра обороны РФ.

Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Под его руководством находились структуры, обеспечивающие ВС РФ всеми видами материальных ресурсов (продовольствие, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы). Они же отвечали за эксплуатацию, обслуживание и ремонт вооружения и военной техники , воинские перевозки всеми видами транспорта и обслуживание транспортных коммуникаций.

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков Фото: РИА Новости/Алексей Колчин

Кроме того, к сфере деятельности Булгакова относилось поддержание исправного состояния казарм, зданий, сооружений, их уборка, обеспечение коммунальными услугами , противопожарная охрана на объектах Минобороны.

В 2015–2017 годах Булгаков курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины — в стороне от госграниц обеих стран. В сентябре 2022-го его освободили от должности замминистра. В качестве причины в Минобороны сообщили, что генерал переходит на другую работу.

Справка «Известий» 23 апреля 2024 года стало известно о задержании бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. На следующий день его арестовали. Иванову вменяется покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага — сумма взятки могла составлять 1,185 млрд рублей, полагает следствие. 14 мая 2024 года СК возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника кадрового главка Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Арестовали 21 мая и бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова. Его обвиняют в мошенничестве. 22 мая 2024 года по подозрению в получении взятки в 36 млн рублей был задержан бывший начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадим Шамарин. По данным следствия, фигурант получил от гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятку в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года. 23 мая 2024 года обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа предъявили начальнику управления департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому. Следствие полагает, что в 2022 году обвиняемый принял невыполненные работы по государственному контракту.

Проблемы с обмундированием

Проблемы с материально-техническим обеспечением стали вскрываться, когда начала разворачиваться группировка для участия в СВО , рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Особенно это высветилось во время частичной мобилизации, когда появились сообщения, что бойцы сами себя обеспечивали, покупали экипировку , — напомнил он. — В тот период последовало снятие с должности замминистра по материально-техническому обеспечению. Он был в должности достаточно долго, это опытный тыловик.

Фото: РИА Новости/Андрей Никонов

Василий Дандыкин отметил, что именно тогда выяснилось, что есть проблемы и с обмундированием, и по многим другим позициям.

— А ведь по большому счету армия мирного времени априори должна быть готова к развертыванию в период чрезвычайной ситуации, как это случилось со специальной военной операцией . Это связано и с питанием, и с обмундированием, и с ГСМ — это огромное хозяйство, — отметил он.

Если против Булгакова действительно заведено дело о хищении или растрате, то ему будет грозить срок до десяти лет лишения свободы, пояснил адвокат, глава AVG Legal Алексей Гавришев. Для генерала «это более приятный сценарий», нежели обвинение в коррупционном преступлении, например взятке, полагает юрист.

По статье о получении взятки генералу может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы строгого режима , добавил эксперт.

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Статья серьезная, с кратными штрафами и практически отсутствующей возможностью выйти раньше срока, — сказал Алексей Гавришев. — По подобным делам спонтанно решения не принимаются, и фигурантов перед арестом годами разрабатывают правоохранительные органы.

С учетом того что Булгаков арестован и отправлен в СИЗО, вероятно, ему не удалось договориться о сотрудничестве со следствием, полагает адвокат.