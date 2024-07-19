Арест Абельцева: экс-депутат взят под стражу за мошенничество

Вечером в четверг, 18 июля, стало известно об аресте экс-депутата Госдумы и бывшего заместителя Владимира Жириновского Сергея Абельцева. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Подробнее о бывшем депутате, а также о его обвинении — в материале «Известий».

За что арестован экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев

В четверг, 18 июля, возле отеля «Националь» в Москве сотрудниками правоохранительных органов был задержан бывший депутат и член высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев. Замоскворецкий суд арестовал его по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

— Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы Абельцеву Сергею Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 30 суток, то есть до 17 сентября 2024 года, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Фото: t.me/moscowcourts

По данной статье максимальное наказание может заключаться в лишении свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или размера заработной платы (или иного дохода) за период до трех лет.

Согласно предварительным данным, Сергей Абельцев подозревается в мошенничестве на сумму 10 млн рублей.

Предположительно, экс-помощник Жириновского сообщил заведомо ложные данные о своих связях с высокопоставленными лицами в Государственной Думе с целью трудоустройства человека на пост помощника депутата за денежное вознаграждение. На момент выхода статьи неизвестно, кого должен был устроить Абельцев в нижнюю палату парламента России и от кого получить за свои услуги взятку.

Кто такой Сергей Абельцев, скандалы

Сергей Абельцев родился 6 мая 1961 года в подмосковных Люберцах. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, затем отслужил в армии.

В 1991 году он был назначен на должность помощника Владимира Жириновского. После того, как в 1992 году партия получила современное название (Либерально-демократическая партия России; ЛДПР), Абельцев стал членом высшего совета, а также заместителем ее председателя.

В период с декабря 1993 года по декабрь 2011 года был депутатом Госдумы первого, второго, четвертого и пятого созывов. С 2011 года по 2022-й он оставался помощником Владимира Жириновского в Госдуме до самой смерти лидера ЛДПР.

Предсказания Жириновского для России и мира на 2023, 2024 и 2025 годы

С апреля 2022 года по ноябрь 2023 года Абельцев был исполняющим обязанности помощника первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. Позднее пресс-служба ЛДПР заявила, что экс-депутат «давно в жизни партии не участвует».

Пленарное заседание Государственной думы, 22 февраля 2011 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

До своего ареста 18 июля Абельцев был известен резонансными заявлениями:

— в марте 2006 года в ходе обсуждения проблемы птичьего гриппа на заседании Госдумы он предлагал стрелять в перелетных птиц силами ПВО (противовоздушная оборона);

— в 2007 году Абельцев попал в скандал из-за ареста на семь лет его помощника. Тот обвинялся в вымогательстве $600 тыс. При этом утверждалось, что помощник якобы действовал по указанию Абельцева, но сам депутат отвергал обвинения в его адрес;

— в 2008 году Абельцев обвинялся в организации нападения на правозащитников Льва Пономарева (признан в РФ иноагентом) и Людмилу Алексееву (фонд ее имени внесен в реестр иноагентов). Во время пресс-конференции их забросали яйцами, что, по словам Пономарева, координировал депутат, находившийся тогда в зале;

— сразу после последнего инцидента публицист Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) назвал Абельцева «животным йеху», из-за чего депутат подал в суд, однако дело было закрыто из-за того, что лингвистическая экспертиза не сочла слова оскорбительными.