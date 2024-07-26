Экс-замминистра обороны Булгаков за 2018 год заработал 15,2 млн рублей

Бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, в 2018 году заработал 15,2 млн рублей. Это следует из декларации о доходах генерала.

Доход супруги Булгакова за тот же период составил чуть более 225 тыс. рублей.

Годом ранее его заработок составил 14,1 млн рублей. Максимальный заработок у семьи чиновника был в 2011 году — замминистра обороны получил более 18 млн рублей.

Согласно документам от 2019 года, офицер владеет долей 219-метровой квартиры — она составляет 109,5 кв. м. Оставшаяся часть жилплощади принадлежит его супруге. У его жены в собственности есть и три земельных участка — 163 кв. м, 321 кв. м и 2270 кв. м, а также жилой дом площадью 621,8 кв. м.

В собственности, как следует из декларации 2019 года, у супругов был автомобиль Toyota Lexus RX350.

Булгаков в 2008–2022 годах занимал должность заместителя министра обороны. О том, что он задержан и находится в СИЗО «Бутырка», стало известно ранее в пятницу. По данным Следственного комитета, в отношении генерала расследуется уголовное дело о коррупции.