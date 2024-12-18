Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест до 25 марта
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, а также фигурантам дела Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере, до 25 марта 2025 года. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
Заседание проходило в закрытом режиме.
По данным следствия, за время работы Булгакова была создана система поставок некачественного питания в войска по завышенной стоимости, в рамках которых сам генерал мог незаконно получать денежные средства.
Уточняется, что в ноябре суд отказался отпустить экс-замминистра обороны из СИЗО.
Сам Булгаков в ходе заседания заявил, что считает обвинение в отношении него «страшной ошибкой».
О задержании Дмитрия Булгакова стало известно 26 июля. Как уточнили в СК России, генерал является фигурантом уголовного дела о коррупции и помещен в СИЗО «Бутырка». Согласно декларации о доходах Булгакова, он в 2018 году заработал 15,2 млн рублей. Также его собирались проверить на причастность к действиям, связанным с хищением 400 млн рублей при исполнении госконтрактов «Военторга».
24 сентября генералу продлили арест до 25 декабря. На тот же срок было продлено содержание под стражей его сообщников — Яковлева и Селезнева. По версии следствия, фигуранты причастны к поставкам некачественных сухпайков по завышенной цене в российские войска.