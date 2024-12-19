Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Степень падения западной журналистики является беспрецедентной. Об этом 19 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отсутствие реакции Запада на гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в Москве.
«Степень падения западной журналистики, западного общественного мнения, которое формируется так называемыми экспертами, на мой взгляд, беспрецедентная. Это люди, которые меняли аватарки, раскрашивали Бранденбургские ворота, Эйфелевы башни в различные цвета по разным поводам. Тут повод прямой — это теракт, который только чудом не распространился на жителей многоквартирного дома в центре города», — сказала Захарова в эфире «Соловьев.Live».
Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что ООН также не стала осуждать убийство генерала Кириллова.
«Это либо продажность, либо профнепригодность», — заявила Захарова.
17 декабря в офисе ООН воздержались от осуждения убийства генерала Кириллова и его помощника. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организации известно об инциденте, а также призвал все стороны к проявлению сдержанности.
16 декабря официальный представитель МИД РФ уже указывала на отсутствие реакции Запада на теракт, за исключением заявлений Financial Times и Би-би-си. По ее мнению, оба издания выступают в качестве рупора Службы безопасности Украины (СБУ), называя убитого генерала законной целью.
Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).
Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что генерал приводил доказательства, которые были угрожающими и болезненными для противников России. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что Кириллов предупреждал, что на него начали охоту.