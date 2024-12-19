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Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе

Захарова: степень падения западной журналистики является беспрецедентной
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Степень падения западной журналистики является беспрецедентной. Об этом 19 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отсутствие реакции Запада на гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в Москве.

«Степень падения западной журналистики, западного общественного мнения, которое формируется так называемыми экспертами, на мой взгляд, беспрецедентная. Это люди, которые меняли аватарки, раскрашивали Бранденбургские ворота, Эйфелевы башни в различные цвета по разным поводам. Тут повод прямой — это теракт, который только чудом не распространился на жителей многоквартирного дома в центре города», — сказала Захарова в эфире «Соловьев.Live».

Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что ООН также не стала осуждать убийство генерала Кириллова.

«Это либо продажность, либо профнепригодность», — заявила Захарова.

17 декабря в офисе ООН воздержались от осуждения убийства генерала Кириллова и его помощника. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организации известно об инциденте, а также призвал все стороны к проявлению сдержанности.

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16 декабря официальный представитель МИД РФ уже указывала на отсутствие реакции Запада на теракт, за исключением заявлений Financial Times и Би-би-си. По ее мнению, оба издания выступают в качестве рупора Службы безопасности Украины (СБУ), называя убитого генерала законной целью.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).

Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что генерал приводил доказательства, которые были угрожающими и болезненными для противников России. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что Кириллов предупреждал, что на него начали охоту.

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