При ЧП с танкерами в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов

При крушении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Об этом 15 декабря сообщили в Росморречфлоте.

«В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Организована спасательная операция, к танкерам отправлены два буксира и два вертолета. Идет эвакуация», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Там рассказали, что силы МЧС России и Морспасслужбы работают над ликвидацией разлива, операцией руководит оперативный штаб, который создали в Ростове-на-Дону на базе администрации морских портов (АМП) Азовского моря.

В Росморречфлоте добавили, что из-за погодных условий приостановлена работа Керченской переправы.

Танкер «Волгонефть-212» потерпел бедствие в Керченском проливе ранее в этот день из-за непогоды. Сигнал об этом утром поступил в МЧС по Республике Крым и Севастополю. В районе, где находится судно, наблюдаются сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов.

Позже в региональном МЧС сообщили о повреждении второго танкера — «Волгонефть-239». Там добавили, что в ликвидации происшествия участвуют более 50 человек и 11 единиц техники. В МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель, а «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф.

Во время спасательной операции с первого судна эвакуировали 13 человек, один из них погиб. По информации источника «Известий», команда второго танкера покинула его и ждет помощи.

Прокуратура начала проверку крушения двух танкеров. Управление Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю возбудило два уголовных дела из-за случившегося.