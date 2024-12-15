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Домашняя работа: в России предложили ввести удаленку вместо больничного

Сотрудники смогут не терять в зарплате, но эксперты опасаются злоупотреблений форматом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Законодатели предложили давать приболевшим работникам законный выбор: уходить на больничный с потерей денег или работать на дому с сохранением полного оклада. В Госдуме попросили Минздрав рассмотреть такую возможность. Эксперты также говорят о необходимости постепенно повышать компенсацию за время болезни. Однако работодатели считают, что такая практика может привести к неограниченным злоупотреблениям со стороны работников. Подробности — в материале «Известий».

Зачем работнику заменять больничный удаленкой

Госдума предложила Минздраву в обязательном порядке брать письменное согласие при оформлении больничного (письмо на имя министра Мурашко есть в распоряжении «Известий», в самом министерстве инициативу пока не комментируют).

Как пояснил «Известиям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, тем самым сотрудник сможет определиться, готов ли он трудиться удаленно и не будет ли работа мешать выздоровлению.

На деле работодателям невыгодно терять работников на определенные периоды, считает эксперт.

— Скажем, человек сломал ногу, но может с компьютером работать из дома. Причем готов работать. Получается, всем удобно и выгодно, но из-за того, что больничный оформлен электронно, официально договориться невозможно, — поясняет Ярослав Нилов.

Электронный больничный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, в последнее время у работодателей возникают проблемы с цифровыми больничными, которые подолгу могут висеть в базе незакрытыми.

Этот пункт депутат предлагает прописывать в коллективном договоре или в трудовом контракте.

— Понятно, что это касается не всех случаев, не всех заболеваний. Тот же ковид: у одного он с высокой температурой, а другого — бессимптомный. Понятно, что ничего нельзя делать в ущерб здоровью. Но отдельные заболевания, тот же перелом или легкое ОРВИ, работе не мешают, и в этих случаях разумно просить удаленку, — считает эксперт. Важно и то, в какой сфере трудится человек, добавляет он. Если необходимо физическое присутствие в офисе или на производстве, то, конечно, удаленно работать не получится.

Профессор экономики Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов отмечает, что, выбирая между полным заработком и больничным, работник, безусловно, предпочтет ходить на работу, даже будучи нездоровым, чтобы не терять заработок.

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При этом человек не сможет самостоятельно оценить угрозу или вред, который наносит своему организму. Поэтому важно, чтобы именно медицинский работник определял, нужен сотруднику больничный или нет.

— Однако вполне возможно рассмотреть механизмы, которые позволят после консультации с врачом работать удаленно, — поясняет Александр Сафонов. По его словам, необходимо также рассмотреть вопрос о постепенном повышении компенсации за время нетрудоспособности.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) полагают, что работодатели, и тем более профсоюзы, в таком виде идею не поддержат. Сам факт нахождения человека в состоянии нетрудоспособности означает, что работодатель вряд ли захочет брать ответственность за здоровье работника на себя.

— На практике реализовать это было бы тоже сложно, — рассуждают в РСПП. — Например, чем работник будет подтверждать болезнь и ее продолжительность? Отдельными справками от врача? Кроме того, сроки больничных в целом регламентированы, предполагают стадийность, комиссионность при продлении и т. п.

Больничный лист

Больничный лист

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В ТПП напоминают, что практика работы из дома при легком заболевании уже существует, и она оправдана с точки зрения нераспространения заболевания в коллективе, но не в случае, если человек отказывается обращаться к медработнику.

— Речь идет в первую очередь об офисных работниках, которые по своим должностным обязанностям способны трудиться на дому, — отмечает вице-президент ТПП РФ Илья Зубков.

В «Деловой России» указывают, что на сегодняшний день уже сложилась такая неформальная практика, когда работодатель и работник, по сути, договариваются о том, что последний при его плохом самочувствии, недомогании или легком течении болезни временно переводится в дистанционный формат работы, поэтому пока не ясно, что изменится при закреплении такой нормы в трудовом праве.

Риски запустить болезни

Очевидно, что больничный нужен, чтобы лечиться, а не выполнять трудовые обязанности в условиях домашнего лазарета, однако цифровизация многих сфер жизни привела к расширению телемедицины. Врачи регулярно консультируют больного бесконтактно, электронный больничный тоже оформляется не в присутствии заболевшего работника и, как правило, не менее чем на три дня, замечает ректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО) Нина Кузьмина. К тому же уход на больничный может привести к потерям в зарплате.

Телемедицина

Центр телемедицины в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Но нельзя, чтобы практика, которая подходит для отдельных категорий работников, превращалась в общую норму, — считает Нина Кузьмина. — Как будет из дома работать повар, металлург или водитель?

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Предложение о возможности выбирать между оформлением больничного и работой на удаленке — интересный шаг. Но реализация такого новшества требует проработки многих аспектов, замечает член Ассоциации юристов России, эксперт по гражданским спорам Александр Зелинко. По его словам, необходимы четкие критерии, позволяющие определить, когда работник может трудиться дистанционно, а когда ему действительно необходим больничный. Отдельно надо будет установить механизм согласования с работодателем, чтобы избежать недопонимания, замечает юрист.

— Загвоздка может заключаться в том, что не все работодатели готовы согласиться на такую форму. Многие справедливо опасаются, что сотрудники запросят удаленный режим работы, даже если у них есть несерьезные симптомы. С точки зрения управления рисками и контроля присутствия подчиненных это может вызвать недовольство у менеджеров. Вопрос злоупотреблений действительно будет актуален, — указывает Александр Зелинко.

Почему такую норму вводить не стоит

Депутату Госдумы, экс-министру труда России Оксане Дмитриевой представляется, что введение подобной нормы в Трудовой кодекс не имеет смысла. Если работник работает удаленно и (или) может договориться с работодателем об удаленной работе, когда он себя плохо чувствует, то это и так делается, без любых изменений в законодательстве. Если же состояние здоровья таково, что больничный нужен, то его следует брать, а не подменять удаленной работой. Врачи и так жалуются, что граждане не берут больничные и работают до последнего, усугубляя состояние своего здоровья, подчеркивает собеседница.

Больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласен с этой точкой зрения и первый замгендиректора Национального агентства развития квалификаций (НАРК при Минтруда) Павел Свистунов.

— Тут ситуация как в старом анекдоте. Когда появились мобильные девайсы, кто-то сказал, что теперь можно работать откуда угодно. А кто-то мудрый ответил: теперь ты должен работать откуда угодно. И время подтвердило правоту мудреца: во многих компаниях сотрудник обязан быть на связи в любое время, задания поступают в выходные, а встречи идут и в отпуске, — поясняет он.

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С этой инициативой возможна похожая ситуация: больничный вместо права становится выбором сотрудника, и часть работодателей переведут это в вопрос корпоративной культуры, уверен эксперт НАРК.

Такая законодательная инициатива представляется не в полной мере обдуманной, убеждена советник Федеральной палаты адвокатов, адвокат Ольга Власова. Она рассуждает следующим образом: листок нетрудоспособности — документ, подтверждающий временную неспособность гражданина к работе. Другими словами, если врач выдает больничный лист, значит человек по состоянию здоровья определенный период времени не может трудиться ни дома, ни на работе — нигде.

Офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Что касается дистанционных работников, то Власова дополняет, что сегодня нормы, оговаривающие их труд, регулируются главой 49.1 ТК РФ. В соответствии с нею, стороны подписывают трудовой договор. А это значит, что все остальные вопросы могут решаться индивидуально между работодателем и работником и не требуют какого-то специального регулирования, заключила эксперт.

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