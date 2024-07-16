Но вы держитесь: почти половина россиян отказывается от больничного

Согласно исследованию Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, более 40% работников в России не оформляют больничный лист при появлении явных признаков ОРВИ или гриппа, и эта доля стабильно растет в последние годы. Основной причиной является потеря в зарплате: по данным экспертов, в среднем работники лишаются от 20 до 40% своего заработка во время больничного. Как рассчитываются больничные и нужно ли менять подходы к этому — в материале «Известий».

Сколько работников не оформляют больничный

Исследование (имеется в распоряжении «Известий»), авторами которого стали директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС Андрей Покида и научный сотрудник Наталья Зыбуновская, проводилось с 3 по 12 апреля в 30 регионах России. Всего было опрошено 1500 человек 18 лет и старше.

Выяснилось, что в случае появления явных признаков простудного заболевания — ОРЗ, ОРВИ, гриппа и др. — 42,8% респондентов не оформляют больничный лист. Эта доля выросла на 5,2% относительно 2022 года и на 10,6% относительно 2021-го.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Для 41,5% работников основной причиной перенести заболевание на ногах является нежелание терять доход. 10,2% респондентов объяснили, что отказываются от оформления больничного листа по требованию работодателя, а 6,6% признались, что боятся увольнения.

Авторы исследования указывают, что тенденции по отказу работников от больничного подтверждают и другие исследовательские организации : в прошлом году СК «Росгосстрах» и «Зарплата.ру» вовсе заявили, что 66% россиян не берут больничный — причем и в этом опросе отмечено увеличение доли тех, кто переносит заболевание на ногах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во второй части исследования Андрей Покида и Наталья Зыбуновская указывают: более половины подчиненных (51,7%) считают, что их работодатели уделяют недостаточное внимание здоровью сотрудников, 31,3% считают, что достаточное. При этом корпоративные мероприятия по укреплению здоровья трудового коллектива не используются и даже не посещаются всеми работниками в полной мере, отмечают исследователи.

Почему увеличилось число отказов от больничного

Увеличение числа работающих, которые не оформляют больничный лист при заболевании, связано во многом с изменением структуры занятости , указывают Покида и Зыбуновская.

« По данным ФНС России, за последний год число самозанятых выросло в 1,4 раза и на начало мая 2024 года составляло 10,3 млн человек. Условия этого налогового режима не предусматривают выплаты по временной нетрудоспособности, так как его пользователи не платят страховые взносы. Самозанятые в случае болезни могут открыть больничный лист, но при условии заключения договора добровольного медицинского страхования с Социальным фондом Российской Федерации», — говорится в исследовании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Однако среди наемных работников доля тех, кто не оформляет больничные, тоже растет: в 2021 году на ногах заболевание переносили 28,8% человек, в 2022-м — 33,3%, а в 2024-м — уже 38,8%. Причем чем меньше компания, тем чаще сотрудники отказываются от оформления больничных.

Еще одна прямая зависимость: те, кто находится на полностью удаленном или комбинированном режиме работы, не берут больничный чаще (62,9 и 55,9% соответственно). Работающие в офисе или на предприятии отказываются от оформления временной нетрудоспособности в 36,1% случаев.

Зависит решение и от возраста: чаще всего отказ от больничного встречается в возрастных группах 18–24 года (49,2%) и 40–49 лет (42,4%).

Андрей Покида отмечает, что молодые люди больше полагаются на состояние своего здоровья, которое позволяет им переносить заболевание на ногах, плюс нежелание терять в доходе для них более значимо в сравнении с остальными возрастными группами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Что касается работников в возрасте 40–49 лет, то такое поведение в этой группе отмечалось и в прошлых исследованиях. Отчасти это может быть связано с более высокой рабочей нагрузкой, а также финансовыми обязательствами , — сказал он «Известиям». — У этой возрастной группы часто фиксируется больше финансовых обязательств (ипотека, кредиты), что делает их более чувствительными к потере заработка. Также работники среднего возраста часто занимают руководящие должности.

Сколько денег теряют из-за больничного

Размер выплаты по временной нетрудоспособности зависит от средней заработной платы работника и стажа работы.

— Сейчас при уходе на больничный работники в среднем теряют 20–40% от своего обычного заработка, — сказала «Известиям» управляющий директор PC Garant Карина Кочисова. — При стаже менее пяти лет больничный оплачивается в размере 60% от среднего заработка, при стаже 5–8 лет — 80%, и только при стаже более восьми лет — 100%. Но даже если положено 100%, сумма больничного ограничена максимальным лимитом — 4040 рублей в день (чуть более 125 тыс. рублей в месяц).

Размер пособия зависит и от официальной зарплаты за последние два года — чем она ниже, тем меньше больничные выплаты. Поэтому, говорит Карина Кочисова, многие боятся серьезно потерять в доходах из-за болезни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Руководитель кадровой службы «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольга Борисова отмечает, что размер больничного несложно рассчитать: учитывается страховой стаж и средний заработок работника за два года до болезни. Нужное соотношение (0,6, 0,8 или 1 в зависимости от стажа) умножают на число дней временной нетрудоспособности. При этом премии, отпускные и пособия в расчете не фигурируют — только оклад за 24 месяца . Для тех, кто официально не работал в предыдущие два года, учитывают МРОТ.

Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности можно самостоятельно в калькуляторе на сайте Соцфонда, говорит Ольга Борисова.

В условиях возможной потери дохода, пишут авторы исследования, каждый третий сотрудник (33,8%) договаривается с работодателем о необходимости домашнего лечения без официального оформления больничного или берет отгулы в счет дней болезни. Каждый пятый работник (22%) не берет больничный лист, если может взять работу на дом.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин отмечает, что работодатели часто идут навстречу сотруднику, который отпрашивается на срок до недели: компания может выиграть, даже если при заболевании работник пробудет несколько дней и вернется без официального оформления временной нетрудоспособности, которое может выбить его из рабочих процессов на неделю или больше.

Эксперт-консультант по построению кросс-функциональных команд Виктор Ананин делится собственным опытом: его компания учитывает, что пик заболевания, когда сотрудник действительно нетрудоспособен, приходится чаще всего на первые два-три дня, а активное инфицирование — на нулевой день заболевания и на последующие два дня.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Поэтому мы предлагали сотрудникам такой вариант: отпускали их домой сразу при первых признаках заболевания, давали время «поболеть» и прийти в себя, а на 3–5-й день в зависимости от самочувствия удаленно привлекали к решению рабочих задач, — рассказал он «Известиям». — Таким образом, подразделение фактически теряло рабочий ресурс в среднем всего на 2–4 дня, а сотрудник сохранял в полном объеме свою заработную плату. Этот вариант использует примерно 80–90% сотрудников.

Впрочем, главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина подчеркивает: при появлении симптомов ОРВИ «крайне важно своевременно обратиться к врачу», провести диагностику и получить необходимое лечение.

— Отказ от работы на время болезни и назначенное врачом лечение позволят снизить вероятность осложнений, которые в том числе могут включать сердечно-сосудистую патологию — нарушение ритма сердца, миокардиты, сердечную недостаточность — и поражения центральной нервной системы, — сказала она «Известиям». — К вирусной инфекции может также присоединиться бактериальная, поражая верхние и нижние дыхательные пути. Уход на больничный позволит организму восстановиться, а также защитит окружающих и коллег от инфекции.

Нужно ли менять подходы к больничному

Карина Кочисова считает, что нужно менять подходы к оформлению больничных листов, чтобы минимизировать потери в доходах сотрудников и предотвратить распространение болезней. Она предлагает увеличить процент оплаты больничных и разработать четкие правила действий для работодателей и сотрудников при появлении первых симптомов болезни.

— Можно ввести однодневные или двухдневные «больничные» без посещения врача при легких признаках недомогания, — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ольга Борисова отмечает, что можно было бы пересмотреть подход к определению базы начисления взносов на больничном и учитывать фактически выплаченную зарплату за текущий год, а не за предыдущие периоды. Однако юрист службы «Единый центр защиты» Инга Котенко считает, что иные расчеты больничных будут невыгодны ни государству, ни работодателю. Сейчас, замечает она, система зависит от того, сколько за работника перечисляют в Социальный фонд России для оформления больничных: именно СФР оплачивает больничные листы. Отчисления на эти цели для работодателей в Соцфонд составляют 2,9% с зарплаты каждого сотрудника.