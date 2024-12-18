Найден способ снять ключевой симптом постковидного синдрома

Недавнее исследование, проведенное под руководством главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ профессора Сергея Авдеева, показало, что препарат на основе активного вещества бовгиалуронидаза азоксимер (БА) способен снизить один из ключевых симптомов постковидного синдрома — непереносимость физических нагрузок. Об этом во вторник пишет американский медицинский портал STAT News.

Выяснилось, что у пациентов, принимающих новую терапию, насыщение крови кислородом после физической нагрузки снижается на 62% реже, а одышка после нагрузки возникает на 27% реже, чем у пациентов в контрольной группе. У пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями функция легких улучшилась на 26% под действием терапии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), постковидный синдром (лонг-ковид) представляет собой мультисистемное заболевание, развивающееся у 10-20% процентов пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Среди его симптомов часто встречаются усталость, одышка и непереносимость физической нагрузки. У ряда пациентов развиваются легочные осложнения, которые характеризуются нарушением дыхательной функции, респираторными симптомами и остаточными изменениями в легочной ткани, напоминающими фиброз. Эти симптомы могут длиться месяцами и даже годами.

Клинических рекомендаций ВОЗ по лечению легочных осложнений после COVID-19 до сих пор выпущено не было. Однако ситуацию может переломить новая работа о роли БА в борьбе с лонг-ковидом. Результаты исследования, участниками которого стали 392 пациента, были представлены на ноябрьском конгрессе Азиатско-Тихоокеанского респираторного общества в Гонконге.

Научная группа под руководством профессора Авдеева решила использовать инъекции бовгиалуронидазы азоксимера в качестве нового подхода к терапии пост-ковидных легочных осложнений. Этот выбор основан на том, что гиалуроновая кислота, которую расщепляет это действующее вещество, играет важную роль при хроническом воспалении и формировании фиброза — ключевых факторов развития легочных осложнений после ковида.

Так, исследования на животных показали, что бовгиалуронидаза азоксимер, входящая в состав такого препарата, как «Лонгидаза», уменьшает фиброз. Вместе с тем пилотное исследование на 160 пациентах, прошедших курс лечения после COVID-19, показало, что препарат достоверно улучшает легочную функцию, респираторные симптомы и переносимость физической нагрузки.

Опираясь на эти результаты, научная группа приступила к более крупному рандомизированному, двойному слепому, плацебо-контролируемому клиническому исследованию на 392 пациентах с пост-ковидными легочными осложнениями. Его участники перенесли COVID-19 в течение одного года до включения в исследование. Среди них были как те, кто перенес инфекцию без госпитализации, так и те, кому требовалась искусственная вентиляция легких. Участники были инфицированы различными штаммами: от тяжелого варианта Delta до более легкого Omicron BA.5.

Легочные осложнения у них проявлялись в виде сочетания рестриктивного заболевания легких, одышки и фиброзных процессов в легких, проявляющихся на КТ. В течение 71 дня половина пациентов принимали БА, половина – плацебо. Затем они находились под наблюдением до 180-го дня. Результаты показали, что у испытуемых, принимавших лекарство, на 62% реже снижалось насыщение кислородом и на 27% реже отмечалась одышка после физической нагрузки. Эти эффекты сохранялись как минимум 3,5 месяца после приема последней дозы препарата, что говорит о способности препарата приводить к длительном улучшению состояния. Все эффекты были статически значимы.

Достоверный положительный эффект на легочную функцию наблюдался у определенных групп пациентов: у женщин, пациентов старше 60 лет, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лиц, инфицированных ранними, более тяжелыми вариантами вируса.

«Наше исследование – одно из первых, показавших статистически значимый эффект от применения нового препарата для лечения постковидных легочных осложнений с высокой степенью доказательности (…) Постковидный синдром остается серьезной медицинской проблемой, несмотря на завершение острой фазы пандемии. Бовгиалуронидаза азоксимер дает надежду пациентам, страдающим от одышки, усталости, снижения физической активности. Результаты говорят о том, что исследования препаратов на основе гиалуронидазы должны быть продолжены — не только для лечения легочных осложнений ковида, но и для других фибротических заболеваний», — отмечает Сергей Авдеев.

В настоящее время команда ученых работает над созданием ингаляционной формы этого действующего вещества для лечения интерстициальных заболеваний легких. Врачи уже продемонстрировали безопасность ингаляционной формы в исследовании первой фазы, вторая фаза исследований на пациентах с идиопатическим легочным фиброзом запланирована на 2025 год.

Ранее об исследовании группы ученых под руководством профессора Авдеева писали в South China Morning Post. Как отмечает издание, на сегодняшний день большинство врачей назначают пациентам с легочными постковидными осложнениями реабилитацию или антифибротические препараты (например, нинтеданиб или пирфенидон), стероиды, иммунодепрессанты и н-ацетилцистеин. Однако стероиды в целом неэффективны для лечения данных симптомов.

«Антифибротики могут быть эффективными, но побочные эффекты многочисленны и часты. До сих пор не было проведено ни одного крупномасштабного рандомизированного клинического испытания этих методов лечения у пациентов с постковидным синдромом», — отмечал Авдеев в разговоре с SCMP.

При этом в ходе нового исследования, по его словам, было зарегистрировано лишь восемь нежелательных явлений, связанных с применением препарата на основе БА.

«Но самый важный вопрос заключается в том, каковы эти побочные эффекты, и как часто они заставляют наших пациентов прекращать прием препарата. Наши данные очень хороши. Например, в группе БА только 5 пациентов прекратили терапию [из-за нежелательных явлений] во время исследования», — заключил Сергей Авдеев.