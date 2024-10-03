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В прокуратуре рассказали о схеме Чекалиных по выводу денег из России

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), ее бывший муж Артем Чекалин и их сообщник получали оплату за курс авторского фитнес-марафона через зарубежный банк. Об этом 3 октября сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.

«Чекалины и их бизнес-партнер реализовали россиянам через интернет курс фитнес-марафон, заключая при этом договоры с иностранными юридическими лицами, а оплату направляли на счета зарубежного банка», — объяснила правоохранитель.

Она добавила, что молодые люди предоставляли банкам, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документы с ложными сведениями о причинах, целях и назначении переводов.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения.

Выводы сделаны: что грозит блогерам Чекалиным по новому обвинению
Бывших супругов подозревают в переводах валюты за границу по подложным документам

Ранее в этот день в МВД России сообщили, что Чекалины и их партнер подозреваются в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей. Установлено, что они переводили денежные средства в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов, используя поддельные документы.

Накануне блогеров задержали на 48 часов. В отношении них возбуждено новое уголовное дело по ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В марте 2023 года в отношении Валерии и ее супруга Артема возбудили уголовное дело о неуплате налогов в размере около 300 млн рублей и легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В конце декабря 2023 года Следственный комитет (СК) России закрыл дело о неуплате налогов, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января текущего года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины признали свою вину и полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей, поэтому расследование остановили.

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