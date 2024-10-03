Ливан запросил у России диппомощь из-за ситуации на Ближнем Востоке

Бейрут запросил у Москвы дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 3 октября сообщил посол Ливана в России Шауки Бу Нассар.

«Я попросил российских коллег оказать нам дипломатические помощь, осуществить необходимые контакты со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире. В том числе площадку ООН, а также другие международные организации», — рассказал ТАСС посол.

По словам дипломата, российская сторона ясно дала понять, что совершает множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения, уточнил он.

Ранее в этот день самолет Ил-76 МЧС России по указанию президента РФ Владимира Путина и главы ведомства Александра Куренкова доставил 33 т гуманитарной помощи для населения Ливана. Также в МЧС России объявили о начале эвакуации россиян из Ливана. В четверг на родину спецбортом вернутся 60 человек, в том числе члены семей дипломатических работников.

Ранее, 1 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале ограниченных наземных рейдов против ливанской шиитской организации «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Также израильская армия продолжает обстреливать ливанскую территорию. 2 октября ЦАХАЛ нанесла новый точечный удар по Бейруту. По данным СМИ, в результате атаки погибли пять человек.

В МИД РФ осудили действия Израиля на ливанской территории и призвала к немедленному прекращению боевых действий. В Кремле призвали стороны конфликта к сдержанности, а также заявили, что контактов между российским президентом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху пока не запланировано.

Эскалация боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников «Хезболлы», погибли и получили ранения при взрывах различных устройств в Ливане. Руководство страны обвинило в произошедшем еврейское государство. Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы», в том числе глава движения Хасан Насралла.