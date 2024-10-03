МЧС РФ объявило о начале эвакуации россиян из Ливана

МЧС РФ 3 октября объявило о начале эвакуации россиян из Ливана.

«Спецборт МЧС России вылетел из Бейрута в Москву с членами семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана», — сказано в сообщении министерства.

По данным ведомства, в этот день на родину вернутся 60 человек.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла новый точечный удар по столице Ливана Бейруту. Позднее СМИ передавали, что в результате атаки погибли пять человек.

Предполагается, что действия израильской армии стали ответом на запуск более 100 снарядов по северу страны со стороны Ливана 2 октября.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута. По словам корреспондента «Известий» Кирилла Олькова, раздалось три мощных взрыва. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против ливанской шиитской организации «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Днем Израиль вновь нанес удары по восточному и южному пригородам столицы.

Эскалация боевых действий между еврейским государством и ливанским шиитским движением «Хезболла» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив.