ЦАХАЛ нанесла новый точечный удар по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла новый точечный удар по столице Ливана Бейруту. Соответствующее заявление появилось 2 октября в Telegram-канале ЦАХАЛ

«ЦАХАЛ нанела точный удар по Бейруту», — говорится в сообщении.

Ведомство также пообещало предоставить подробности удара позже.

Ранее в этот день ЦАХАЛ зафиксировала запуск более 100 снарядов по северу страны со стороны Ливана. Также отмечается, что позднее было зафиксировано еще 30 пусков. Две ракеты обнаружили в районе Авивима.

В этот же день ЦАХАЛ сообщила о возобновлении ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. По информации телеканала Al Mayadeen, истребители израильских ВВС нанесли серию точечных ударов по южной окраине ливанской столицы.

В «Хезболле» подтвердили эту новость и указали, что утром боевики столкнулись с отрядом пехоты израильского противника, пытавшимся проникнуть в город Эль-Адиса.

В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. По словам корреспондента «Известий» Кирилла Олькова, раздалось три мощных взрыва. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против ливанской шиитской организации «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Днем Израиль вновь нанес удары по восточному и южному пригородам столицы.

Эскалация боевых действий между еврейским государством и ливанским шиитским движением «Хезболла» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы». Ливанское движение сообщило, что продолжит достижение своих целей, несмотря на убийство лидера Хасана Насраллы. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.