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ЦАХАЛ сообщил о возобновлении ударов по объектам «Хезболлы» в Бейруте

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Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 2 октября, сообщила о возобновлении ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Бейруте.

«ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по террористическим целям «Хезболлы» в Бейруте», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По информации телеканала Al Mayadeen, истребители израильских ВВС наносят серию точечных ударов по южной окраине ливанской столицы.

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В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. По словам корреспондента «Известий» Кирилла Олькова, раздалось три мощных взрыва. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против ливанской шиитской организации «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Днем Израиль вновь нанес удары по восточному и южному пригородам столицы.

Эскалация боевых действий между еврейским государством и ливанским шиитским движением «Хезболла» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы». Ливанское движение сообщило, что продолжит достижение своих целей, несмотря на убийство лидера Хасана Насраллы. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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