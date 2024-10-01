МИД РФ осудил нападение Израиля на Ливан

Россия осуждает сухопутную операцию Израиля на территории Ливана и призывает к немедленному прекращению боевых действий. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 1 октября.

«Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что поступают сведения о десятках погибших гражданских лиц среди ливанцев. При этом сообщается, что ливанская армия покинула свои позиции в районе «голубой линии» (демаркационная линия между Ливаном и Израилем, установленная ООН). В российском внешнеполитическом ведомстве предрекли рост числа жертв с учетом комбинированного характера израильского вторжения с участием всех родов войск.

«Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии. Искренне соболезнуем родным и близким погибших», — заявили в МИД РФ.

В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Информацию об ударах подтвердил корреспондент «Известий», находящийся в городе. По его словам, раздалось три мощных взрыва. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале ограниченных наземных рейдов против «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана.

Агентство Reuters добавило, что ливанская армия отступает со своих позиций на южной границе с еврейским государством. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что Израиль поделился с ведомством своими планами по наземным операциям против «Хезболлы».

Эскалация боевых действий между еврейским государством и ливанским шиитским «Хезболла» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы». Ливанское движение сообщило, что продолжит достижение своих целей несмотря на убийство лидера Хасана Насраллы. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.