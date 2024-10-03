Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин сообщил о планах построить в РФ более 400 новых школ до конца года
Мир
Рютте во время визита в Киев назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом
Мир
Во Франции сообщили о снижении рейтинга Макрона до рекордно низких 22%
Политика
Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФ
Армия
ВС России освободили населенный пункт Угледар в ДНР
Армия
Российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
Общество
Путин призвал проводить патриотическое воспитание школьников «доходчиво, но без перегибов»
Мир
Forbes узнал об отправке лучших танков Украины в Курскую область
Общество
Обвинение запросило 9 лет тюрьмы американцу Гилману по новому делу
Мир
Украина получила треть от 500 тыс. боеприпасов в рамках чешской инициативы
Политика
Политолог назвал целью поездки Рютте в Киев внушить украинцам ложные надежды
Мир
СВР заявила об объединении усилий спецслужб РФ и Азербайджана против иностранных угроз
Экономика
Эксперт оценил влияние на курс рубля увеличения продажи валюты ЦБ РФ
Политика
В Совфеде назвали провальной идею Канады создать альянс в Арктике без РФ
Мир
В Газе сообщили о гибели почти 100 человек за сутки в результате ударов Израиля
Общество
Минобрнауки РФ раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы
Общество
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Общество
Золотов поздравил сотрудников и ветеранов ОМОНа с профессиональным праздником
Сюжет:

Самолет Ил-76 МЧС России доставил 33 т гумпомощи для населения Ливана

0
Фото: МЧС РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Самолет Ил-76 МЧС России доставил 33 т гуманитарной помощи для населения Ливана. Об этом 3 октября сообщило ведомство.

«По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецбортом направлены 33 т гуманитарного груза: продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, передвижные электростанции», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 2 октября, ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что его бойцы на юге Ливана вступили в боевое столкновение с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам представителей организации, солдаты еврейского государства были вынуждены отступить. В свою очередь ЦАХАЛ заявила о возобновлении атак на объекты «Хезболлы» в Бейруте и уничтожении около 150 объектов шиитского движения в ходе рейдов на юге Ливана. Представитель израильской армии Анна Уколова заявила, что в «Хезболле» видят экзистенциальную угрозу и намерены ее ликвидировать.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что значительную долю ответственности за деградацию ситуации на Ближнем Востоке несут США. Также она отметила крайнюю обеспокоенность Москвы новым витком эскалации на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. После ЦАХАЛ начала ограниченные наземные рейды против «Хезболлы» в южном приграничье Ливана.

Эскалация боевых действий между Израилем и шиитским движением произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников «Хезболлы», получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. Руководство страны обвинило в произошедшем еврейское государство.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы», в том числе глава движения Хасан Насралла, убитый 27 сентября. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024