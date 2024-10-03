Самолет Ил-76 МЧС России доставил 33 т гумпомощи для населения Ливана

Самолет Ил-76 МЧС России доставил 33 т гуманитарной помощи для населения Ливана. Об этом 3 октября сообщило ведомство.

«По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецбортом направлены 33 т гуманитарного груза: продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, передвижные электростанции», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 2 октября, ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что его бойцы на юге Ливана вступили в боевое столкновение с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам представителей организации, солдаты еврейского государства были вынуждены отступить. В свою очередь ЦАХАЛ заявила о возобновлении атак на объекты «Хезболлы» в Бейруте и уничтожении около 150 объектов шиитского движения в ходе рейдов на юге Ливана. Представитель израильской армии Анна Уколова заявила, что в «Хезболле» видят экзистенциальную угрозу и намерены ее ликвидировать.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что значительную долю ответственности за деградацию ситуации на Ближнем Востоке несут США. Также она отметила крайнюю обеспокоенность Москвы новым витком эскалации на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. После ЦАХАЛ начала ограниченные наземные рейды против «Хезболлы» в южном приграничье Ливана.

Эскалация боевых действий между Израилем и шиитским движением произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников «Хезболлы», получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. Руководство страны обвинило в произошедшем еврейское государство.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы», в том числе глава движения Хасан Насралла, убитый 27 сентября. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.