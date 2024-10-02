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В ЦАХАЛ заявили о намерении ликвидировать «Хезболлу»

Представитель ЦАХАЛ Уколова: Израиль намерен ликвидировать «Хезболлу»
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля видит экзистенциальную угрозу в ливанском шиитском движении «Хезболла», а потому намерена ликвидировать эту организацию. Об этом представитель ЦАХАЛ Анна Уколова заявила в разговоре с «Известиями» 2 октября.

«Армия Израиля видит серьезную угрозу в <…> организации «Хезболла». Основная их цель — уничтожение Израиля. Мы видим, как «Хезболла» почти каждый день обстреливает израильские города разного радиуса действия ракетами. И, конечно, наша цель — эту угрозу убрать», — сказала Уколова.

Она отметила, что в течение последнего года, а особенно нескольких последних недель ЦАХАЛ занимается именно этим, точечно нейтрализуя командиров шиитского движения. Официальный представитель армии еврейского государства указала, что военные не планируют останавливаться на ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, необходимо лишить движение возможности наносить удары по Израилю.

Уколова рассказала, что сейчас ЦАХАЛ наносит удары по складам оружия «Хезболлы», чтобы пресечь его дополнительные поставки бойцам движения. По словам официального представителя армии еврейского государства, эти атаки продолжатся, пока у израильтян не получится безопасно вернуться домой, причем это касается не только севера страны, но и всех ее территорий — ЦАХАЛ хочет избавить население от угроз.

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Ранее в этот день «Хезболла» сообщила, что ее бойцы на юге Ливана вступили в боевое столкновение с пехотинцами ЦАХАЛ. По словам движения, солдаты еврейского государства потерпели поражение и были вынуждены отступить. Тогда же Армия обороны Израиля заявила о возобновлении атак на объекты шиитского движения в Бейруте. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что истребители Военно-воздушных сил (ВВС) еврейского государства нанесли ряд точечных ударов по южной окраине города.

В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, рассказал, что прогремели три мощных взрыва. После ЦАХАЛ сообщила, что начала ограниченные наземные рейды против «Хезболлы» в южном приграничье Ливана. Днем произошла новая серия ударов армии еврейского государства по восточному и южному пригородам Бейрута.

Эскалация боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников «Хезболлы», получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. Руководство страны обвинило в произошедшем еврейское государство.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы», в том числе глава движения Хасан Насралла, убитый 27 сентября. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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