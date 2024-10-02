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Армия Израиля заявила об уничтожении 150 объектов «Хезболлы» в Ливане

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Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении около 150 объектов шиитского движения «Хезболла» в ходе рейдов на юге Ливана. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в армейской пресс-службе.

В число пораженных объектов вошли штабы, склады оружия и пусковые установки.

«Войска в сотрудничестве с израильскими военно-воздушными силами ликвидировали террористов и инфраструктуру с помощью высокоточных боеприпасов и боевых действий с близкого расстояния. На данный момент в результате авиаударов уничтожено более 150 объектов инфраструктуры, включая штаб-квартиру «Хезболлы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

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Ранее в этот день «Хезболла» сообщила, что ее бойцы на юге Ливана вступили в боевое столкновение с пехотинцами ЦАХАЛ. По словам движения, солдаты еврейского государства потерпели поражение и были вынуждены отступить. Тогда же ЦАХАЛ заявила о возобновлении атак на объекты шиитского движения в Бейруте. Также в среду представитель ЦАХАЛ Анна Уколова заявила в разговоре с «Известиями», что израильская армия видит экзистенциальную угрозу в «Хезболле», а потому намерена ликвидировать эту организацию.

В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. После ЦАХАЛ сообщила, что начала ограниченные наземные рейды против «Хезболлы» в южном приграничье Ливана.

Эскалация боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников «Хезболлы», получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. Руководство страны обвинило в произошедшем еврейское государство.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы», в том числе глава движения Хасан Насралла, убитый 27 сентября. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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