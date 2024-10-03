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Посол призвал россиян временно покинуть Израиль на коммерческих рейсах

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Фото: TASS/EPA/ABIR SULTAN
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов порекомендовал россиянам в четверг, 3 октября, временно покинуть страну на коммерческих рейсах.

По его словам, гражданам РФ необходимо покинуть территорию «пока имеются такие возможности». Викторов рассказал в беседе с ТАСС, что на данный момент ряд авиакомпаний осуществляет регулярные рейсы из Израиля в Россию. В качестве примера посол привел израильского авиаперевозчика El Al.

Персидский гамбит: к чему приведет ответный удар Ирана по Израилю
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Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил Израиль о более сильном ответе в случае эскалации конфликта. По его словам, Тегеран намерен предотвратить целенаправленное распространение Израилем кризиса в регионе. В связи с этим Пезешкиан призвал США и страны Европы также помешать Израилю в этом. Тогда же постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани указал на понимание Израилем только языка силы.

1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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