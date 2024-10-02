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Постпред Ирана в ООН указал на понимание Израилем только языка силы

Иравани: Израиль понимает только язык силы, дипломатия провалилась
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Фото: REUTERS/Stephani Spindel
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Израиль понимает только язык силы, линия Тель-Авива привела к провалу дипломатии. Об этом 2 октября сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Он указал, что Иран последовательно выступает за мир и стабильность в Ближневосточном регионе и призывает к немедленному прекращению огня, принятию мер для недопущения жертв среди гражданского населения.

«Этой позиции мы придерживаемся уже более года. Однако опыт показывает, что Израиль понимает только язык силы. Дипломатия неоднократно терпела неудачу, поскольку Израиль рассматривает сдержанность не как жест доброй воли, а как слабость, которой можно воспользоваться», — посетовал Иравани в ходе заседания Совета безопасности организации.

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В этот же день глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил въезд в страну. В заявлении министра говорится: «Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, не заслуживает права ступать на израильскую землю». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объявление Гуттериша персоной нон грата является суверенным правом Израиля, однако это не окажет помощи делу мира.

До этого, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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