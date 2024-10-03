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Муцениеце назвала адом судебные разбирательства с Прилучным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Актриса Агата Муцениеце назвала адом судебные разбирательства с бывшим мужем и коллегой Павлом Прилучным. Об этом она написала в своем Telegram-канале 3 октября.

«Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил. Всё, что происходит, — это полный ад», — рассказала Муцениеце.

Разбирательства проходили по встречному иску Павла, который был подан в мае этого года в ответ на частично удовлетворенный иск Муцениеце о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

«Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится. Мы справимся вместе! Жестокость, с которой решает это всё вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще», — заявила актриса.

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О встрече бывших супругов в зале суда стало известно накануне.

В апреле 2023 года Муцениеце через суд выписала Прилучного из квартиры в Москве. В удовлетворении остальной части исковых требований ей было отказано.

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 года. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката. В том же году на съемках сериала «В клетке» Прилучный познакомился с актрисой Зепюр Брутян. Они скрывали свои отношения, но весной 2022 года актер официально подтвердил эту информацию. В августе того же года пара сыграла свадьбу в Армении.

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