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Муцениеце и Прилучный встретились в суде по встречному иску актера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный в среду, 2 октября, встретились в суде по встречному иску, поданному Павлом. По информации о деле на сайте судов общей юрисдикции Москвы, заседание касается споров, связанных с осуществлением несовершеннолетними своих прав.

Встречный иск был подан Прилучным весной, 8 мая, после того как накануне он обжаловал решение суда о частичном удовлетворении иска Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Она обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с экс-супруга в декабре 2023 года.

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Ранее, 2 сентября, издание «Газета.Ru» со ссылкой на соцсети Прилучного сообщило, что 11-летний сын актера и Муцениеце живет с ним в Геленджике и временно обучается дистанционно.

В апреле 2023 года Муцениеце через суд выписала Прилучного из квартиры в Москве. В удовлетворении остальной части исковых требований ей было отказано.

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 года. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката. В том же году на съемках сериала «В клетке» Прилучный познакомился с актрисой Зепюр Брутян. Они скрывали свои отношения, но весной 2022 года актер официально подтвердил эту информацию. В августе того же года пара сыграла свадьбу в Армении.

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