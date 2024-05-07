Прилучный обжаловал решение суда по алиментам

Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы о частичном удовлетворении иска его экс-супруги Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, следует 7 мая из информации о деле на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Апелляционная жалоба актера была зарегистрирована 7 мая.

Муцениеце обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с Прилучного в декабре 2023 года. 24 апреля в пресс-службе Головинского суда сообщили, что суд частично удовлетворил требования Муцениеце. Разбирательство проходило в закрытом режиме, размер назначенных выплат и иные подробности не уточнялись.

До этого, в апреле 2023 года, Муцениеце через суд выписала Прилучного из квартиры в Москве. В удовлетворении остальной части исковых требований ей было отказано.

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 года. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката. В том же году на съемках сериала «В клетке» Прилучный познакомился с актрисой Зепюр Брутян. Они скрывали свои отношения, но весной 2022 года актер официально подтвердил эту информацию. В августе того же года пара сыграла свадьбу в Армении.