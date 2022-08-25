Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились. Об этом 25 августа сообщила жена певца Стаса Михайлова Инна.

Она опубликовала фотографию с молодоженами в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Супруга Михайлова пожелала им счастья и вечной любви.

Свадьба прошла в Армении. На ней присутствовало порядка 50 гостей.

Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2020 году.

Это уже второй брак Прилучного. Ранее он был женат на коллеге по сериалу «Закрытая школа» Агате Муцениеце. У них есть двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Актеры официально развелись в июне 2020 года. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката. Между экс-супругами не возникло вопросов.

Павел Прилучный известен по ролям в фильмах «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», в сериалах «Мажор», «Желтый глаз тигра», «Квест» и другим.